زيدان: الليغا معقدة لكنها ليست مستحيلة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن شعوره بالغضب من هزيمة فريقه على يد إسبانيول بهدف نظيف، بات أكبر، بعد تعادل برشلونة أمام لاس بالماس 1-1.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة خيتافي في الجولة الـ27 من الدوري "شعرت بمزيد من الغضب بسبب الهزيمة أمام إسبانيول بعد تعادل برشلونة ولاس بالماس.. هذه هي الحقيقة ولا يمكنني أن أقول العكس".

وتابع "نحن نشعر بالغضب بسبب الهزيمة أمام إسبانيول، نشعر أننا لم نستحق الخسارة، ولكن في كرة القدم يجب التركيز حتى النهاية، وهذا ما لم نفعله.. ولكن هذا لا يغير أي شيء".

وواصل "الليجا معقدة نعم، ولكنها ليست مستحيلة لأنه يجب النظر لما يحدث بين المتصدر والوصيف، لم يتوقع أحد أن يتراجع فارق النقاط بين برشلونة وأتلتيكو إلى 5 قد تكون نقطتين الأحد (حال فوز أتلتيكو على البرسا)، أنا متفائل دائما حتى النهاية وهناك فرصة في الليغا" التي يحمل فريقه لقبها.

ورفض الإفصاح عن النتيجة التي يتمناها للقاء برشلونة وأتلتيكو قائلا "لا يهمني ما سيحدث لأنه دائما ستكون هناك منافسة على اللقب حتى النهاية وبالنسبة للجميع، الكل يعتقد أن اللقب تم حسمه، ولكن كرة القدم ليست هكذا أبدا.. علينا أن نقتنع بأن المباريات القادمة في الليغا جميعها مهمة".

وحذر زيدان من خطورة خيتافي قائلا "مثله مثل كل الفرق.. المباراة بالنسبة له ستكون مباراة العام، وعلينا أن نفكر في أن تكون هكذا بالنسبة لنا أيضا".

ويحتل الريال حاليا المركز الثالث في الليغا بـ51 نقطة مبتعدا بـ15 نقطة عن برشلونة المتصدر، وبعشر نقاط عن أتلتيكو الوصيف.