مرشح جديد لخلافة هاينكس بتدريب بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن مرشح جديد لتولي القيادة الفنية لبايرن ميونخ، خلفًا للمدير الفني الحالي، يوب هاينكس، الذي يصر على الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كريستيان ستريش، المدير الفني لفرايبورغ، دخل دائرة المرشحين لخلافة هاينكس مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة البافاري تواصلت مع ستريش في شباط/فبراير الماضي، من أجل معرفة موقفه من تولي القيادة الفنية للفريق.

وتولى ستريش تدريب فرايبورغ بداية عام 2012، ويرتبط بعقد حتى 2018، وقاد الفريق للتأهل للدوري الأوروبي عام 2013، وهبط الفريق لدوري الدرجة الثانية عام 2015، ولكنه نجح في العودة سريعًا لدوري الدرجة الأولى.

وكان هاينكس، قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة فرايبورغ غدا في البوندسليغا، عن ستريش، قائلا "أنا معجب بطريقة عمله وتعامله مع لاعبيه، حيث يوجد الكثير من العاطفة، فهو مدرب استثنائي".

يُذكر أن هاينكس قرر عدم تجديد عقده مع بايرن، ويُعد أبرز المرشحين لخلافته توماس توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند السابق، ويوليان ناجلسمان مدرب هوفنهايم، ونيكو كوفاتش مدرب آينتراخت فرانكفورت.