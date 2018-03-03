مورينيو يخطط لتدعيم فريقه من برشلونة

يخطط جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لدعم خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" فإن إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة الإسباني (29 عاما)، قد يكون أحد أهداف المدرب البرتغالي لدعم وسط ميدانه في الموسم المقبل.

وكان الكرواتي قد انضم إلى برشلونة عام 2014 قادما من إشبيلية ونجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الكاتالوني.

ومع ذلك قالت الصحيفة إنه لو نجح البارسا في التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى عودة البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى وسط الملعب وللقيام بدور أعمق، وبالتالي الإطاحة براكيتيتش من تشكيلة البلوغرانا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذه الحالة فإن راكيتيتش قد يبحث عن ناد آخر، ليحصل على فرصة أفضل للتواجد كأساسي، وسيكون اليونايتد أحد الخيارات الجيدة جدا بالنسبة له.