آرسنال يسقط أمام برايتون

جرت اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي برايتون وآرسنال على ملعب الأول "ويذدين ستاديوم"، والتي أسفرت عن فوز الأول بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز آرسنال بهدفين نظيفين.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب لويس دينك في الدقيقة السابعة، ثم في الدقيقة 26 أضاف اللاعب غلين موراي الهدف الثاني لبرايتون، وفي الدقيقة 43 أحرز اللاعب بيير إيميريك أوباميانغ هدف آرسنال الوحيد.

وبهذا الفوز رفع برايتون رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 45 نقطة وهو يحتل المركز السادس.