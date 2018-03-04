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ريال مدريد يفوز على خيتافي بثلاثية لهدف

تاريخ النشر: 04/03/2018 - 00:21

ريال مدريد يفوز على خيتافي بثلاثية لهدف
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، السبت، مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وخيتافي على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الملكي أيضًا بالنتيجة 2-1.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدفين نظيفين أحرزهما كل من اللاعبين غاريث بيل وكريستيانو رونالدو في الدقائق 24 و46 على الترتيب.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 قلصّ اللاعب فرانسيسكو بورتيلو الفارق بهدف خيتافي من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 78 عاد اللاعب كريستيانو رونالدو لحسم المباراة بهدف ثالث لصالح ريال مدريد.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب خيتافي، لويك ريمي، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 47.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 54 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 36 نقطة وهو يحتل المركز العاشر حاليا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#خيتافي
#الدوري الإسباني
#كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يفوز على خيتافي بثلاثية لهدف

ريال مدريد يفوز على خيتافي بثلاثية لهدف

ريال مدريد يفوز على خيتافي بثلاثية لهدف

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