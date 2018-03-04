صدمة كروية: وفاة كابتن فيورنتينا وتأجيل مباريات الدوري

توفي مدافع فيورنتينا، واللاعب الدولي الإيطالي دافيدي أستوري، عن عمر ناهز الـ31 عامًا، مساء أمس، حينما كان مع فريقه في فندق بمدينة أوديني، قبل مواجهة أودينيزي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولم يكشف فيورنتينا حتى الآن عن أسباب وفاة اللاعب، والذي رزق بأول طفل له قبل أسبوعين.

بينما أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه تم تأجيل مباراة أودينيزي وفيورنتينا والتي كان من المفترض أن تلعب اليوم على ملعب الفريولي الجديد.

وجاء في بيان نادي فيورنتينا الرسمي والذي نقله موقع كالتشيو ميركاتو "نحن نشعر بصدمة عميقة، وعلينا أن نعلن بأن قائد الفريق دافيدي أستوري توفي بعد تعرضه لمرضٍ مفاجئ".

هذا، وتقرر تأجيل مباريات الدوري الايطالي لكرة القدم، المقررة اليوم الأحد، بعد وفاة أستوري.

وكان أستوري قد انضم إلى فيورنتينا قادما من كالياري على سبيل الإعارة في آب/أغسطس 2015. وبعد ذلك بعام ارتبط مع النادي بعقد دائم.

وقبل ذلك أمضى اللاعب ستة أعوام مع كالياري وأعير إلى روما لعام واحد.

وتوفي أستوري في مدينة أوديني التي سافر إليها الفريق استعدادا لمباراته التي كانت مقررة اليوم أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن سبب لوفاة قد يكون أزمة قلبية خلال نومه في غرفته بفندق الإقامة، فيما لم يكشف النادي حتى الآن عن السبب.