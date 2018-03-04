غوارديولا يجهز لإتمام صفقة كبيرة من برشلونة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يجهز لإتمام صفقة كبرى في الصيف المقبل، ستمثل ضربة قوية لناديه الأسبق برشلونة الإسباني.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بيب غوارديولا يوجه أنظاره نحو أندريس إنييستا، قائد برشلونة، رغبة في العمل معه مرة أخرى.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن إنييستا وقع على عقد مدى الحياة مع برشلونة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن مصادرها في إسبانيا أشارت إلى أنه اتفاق غير ملزم لقائد البارسا.

ولعب إنييستا تحت قيادة بيب غوارديولا لمدة 4 سنوات منذ 2008 حتى 2012، ويمتلك أكثر من 700 مباراة في رصيده مع البارسا.

وتابعت الصحيفة أن بعض الشائعات تتحدث حول إمكانية رحيل إنييستا عن برشلونة، في ظل انضمام البرازيلي فيليب كوتينيو وتأثيره على وضع قائد الفريق الكاتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي سيتي يرغبون أيضا في اتحاد غوارديولا وإنييستا مرة أخرى في الفترة المقبلة.