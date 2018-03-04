نيمار يجري عملية جراحية ناجحة

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا أجرى، أمس السبت، عملية جراحية ناجحة في مشط القدم اليمنى.

وجاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للنادي وللاتحاد البرازيلي على الإنترنت، أن الطبيب رودريغو ليسمار هو الذي أجرى الجراحة، التي كانت عبارة عن وضع مسمار مثبت بشريحة داخل الإصبع الخامس للقدم اليمنى.

وأضاف البيان أن عملية تأهيل اللاعب، ستبدأ في الحال بصحبة أخصائي علاج طبيعي من النادي الباريسي، بينما سيتم تقييم حالته بعد 6 أسابيع لتحديد الموعد المحتمل لعودة صاحب القميص رقم '10'.

يذكر أن العملية بدأت نحو الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي) في إحدى مستشفيات مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وطالب لاسمار الجماهير البرازيلية بعدم القلق، وأكد أنه حتى في حالة ما استغرقت فترة التعافي للاعب نحو ثلاثة أشهر، فإنه سيكون هناك وقت كاف من أجل تنفيذ برنامج خاص، واللحاق بأفضل شكل بالمونديال.

وسيلعب بطل العالم 5 مرات مباراته الأولى في المونديال يوم 17 حزيران/يونيو المقبل أمام سويسرا، ثم سيواجه كوستاريكا بعدها بخمسة أيام، قبل أن يختتم مشوار المجموعات بمواجهة صربيا يوم 27 من نفس الشهر.

ولم يتسن معرفة ما إذا كان النجم البرازيلي سيمكث في البرازيل أم سيعود إلى فرنسا لتنفيذ برنامجه العلاجي.