  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بايرن ميونخ يستبعد فكرة التخلي عن ليفاندوفسكي

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 14:42

بايرن ميونخ يستبعد فكرة التخلي عن ليفاندوفسكي
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن عدم وجود أي نية لدى بايرن ميونخ، حامل لقب البوندسليغا، للتفريط في خدمات مهاجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن ريال مدريد لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي لضم ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحيفة "بايرن ميونخ استبعد تماما فكرة التخلي عن خدمات ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري".

وأشارت، إلى أن بايرن لن يفرط في ليفاندوفسكي مهما كان العرض المقدم من ريال مدريد، حيث سيتم رفضه مثلما حدث مع فرانك ريبيري الذي حاول تشيلسي ضمه عام 2009 مقابل 80 مليون يورو، وأيضًا محاولات مانشستر يونايتد في الفترة بين 2014 و2016 لضم توماس مولر مقابل مبلغ ضخم.

وارتبط ليفاندوفسكي بالانتقال لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل، خاصًة عقب تعيينه لبيني زاهافي وكيلًا له.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بايرن ميونخ
#روبرت ليفاندوفسكي
#ريال مدريد

تعليقات

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يقوم بمحاولة أخيرة للإبقاء على هاينكس
بايرن ميونخ يقوم بمحاولة أخيرة للإبقاء على هاينكس

2018-03-05

برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة برازيلية
برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة برازيلية

2018-03-05

هـ. أم الفحم يتخطى هـ. باقة ويواصل مطاردة المتصدر
هـ. أم الفحم يتخطى هـ. باقة ويواصل مطاردة المتصدر

2018-03-05

الأكثر قراءة

عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

2018-03-04
حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

2018-03-04
صدمة كروية: وفاة كابتن فيورنتينا وتأجيل مباريات الدوري

صدمة كروية: وفاة كابتن فيورنتينا وتأجيل مباريات الدوري

2018-03-04
تهديد إسرائيل لنصر الله و

تهديد إسرائيل لنصر الله و"الحل" في سورية

2018-03-04
مصرع المحامي أكرم كبها من برطعة في حادث طرق بتركيا

مصرع المحامي أكرم كبها من برطعة في حادث طرق بتركيا

2018-03-04