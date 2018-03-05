بايرن ميونخ يستبعد فكرة التخلي عن ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن عدم وجود أي نية لدى بايرن ميونخ، حامل لقب البوندسليغا، للتفريط في خدمات مهاجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن ريال مدريد لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي لضم ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحيفة "بايرن ميونخ استبعد تماما فكرة التخلي عن خدمات ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري".

وأشارت، إلى أن بايرن لن يفرط في ليفاندوفسكي مهما كان العرض المقدم من ريال مدريد، حيث سيتم رفضه مثلما حدث مع فرانك ريبيري الذي حاول تشيلسي ضمه عام 2009 مقابل 80 مليون يورو، وأيضًا محاولات مانشستر يونايتد في الفترة بين 2014 و2016 لضم توماس مولر مقابل مبلغ ضخم.

وارتبط ليفاندوفسكي بالانتقال لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل، خاصًة عقب تعيينه لبيني زاهافي وكيلًا له.