بايرن ميونخ يقوم بمحاولة أخيرة للإبقاء على هاينكس

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن إدارة بايرن ميونخ، قامت بمحاولة أخيرة للإبقاء على يوب هاينكس، المدير الفني للفريق البافاري، لموسم إضافي بعد انتهاء عقده المؤقت في صيف 2018.

وأعرب هاينكس، في أكثر من مناسبة عن رغبته في عدم الاستمرار بالتدريب، بعد نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية "بايرن لم يفقد الأمل في استمرار هاينكس لموسم إضافي".

وأضافت الصحيفة "إدارة بايرن أعطت مهلة للمدرب البالغ من العمر 72 عامًا حتى منتصف آذار/مارس الحالي لحسم قراره النهائي بشأن البقاء الموسم المقبل من عدمه".

وفي سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن جوشوا كيميتش، ظهير البايرن، سيجدد عقده مع النادي البافاري خلال اليومين المقبلين، حتى عام 2022 أو 2023.