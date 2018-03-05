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برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة برازيلية

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 19:42

برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة برازيلية
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قرب إنهاء برشلونة، لصفقة اللاعب البرازيلي في صفوف غريميو، آرثر هنريك.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن بعض مسؤولي غريميو، وصلوا مدينة برشلونة، للاجتماع مع إدارة النادي، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وأوفد برشلونة أيضًا، بعض ممثليه إلى البرازيل، في الآونة الأخيرة، لحسم الصفقة، التي من المتوقع أن ترى النور، في كانون الثاني/يناير 2019.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع، اليوم الاثنين، بين المدير العام لغريميو، كارلوس أموديو، ومحامي النادي، غابرييل فييرا، مع المدير التنفيذي لبرشلونة، أوسكار جراو، والمدير العام، بيب سيجورا، بالإضافة لوكيل أعمال اللاعب، خورخي ماتشادو.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي غريميو، يتواجدون حاليًا في فندق ببرشلونة، ومن المتوقع إنجاز الصفقة، مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة لعشرة ملايين كمتغيرات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#غريميو
#آرثر هنريك

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