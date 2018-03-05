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تقارير تكشف مدة غياب إنييستا بسبب الإصابة

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 08:38

تقارير تكشف مدة غياب إنييستا بسبب الإصابة
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية كاتالونية، عن مدة غياب الدولي الإسباني، أندريس إنييستا، قائد برشلونة، الذي تعرض لإصابة أمام أتلتيكو مدريد (1-0)، أمس الأحد.

وقالت صحيفة "سبورت" إن إنييستا، سيغيب عن الفريق لثلاثة أو أربعة أسابيع قادمة، وبالتالي لن يشارك أمام تشيلسي، في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض إنييستا لإصابة في فخذه الأيمن، أمام أتلتيكو مدريد، وتشير التوقعات إلى أن اللاعب، يعاني من كسر صغير، إلا أنه غير مؤكد حتى الآن.

ولفتت الصحيفة إلى أن إنييستا، سيخضع لفحوصات طبية، ظهر اليوم، الاثنين، للتأكد من التقديرات الأولية للإصابة، والكشف عن مدى خطورتها، ومدة غيابه بشكل رسمي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أندريس إنييستا
#برشلونة
#أتلتيكو مدريد
#تشيلسي

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