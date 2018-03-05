سيلفا: الفوز على تشيلسي يقربنا كثيرا من لقب الدوري

قال الإسباني، دافيد سيلفا، لاعب الوسط في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الفوز على تشيلسي بهدف نظيف في الجولة 29 من الدوري، يقرب الفريق أكثر من لقب البريمييرليغ.

وتابع سيلفا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "إنها نفس النقاط الثلاث، ولكن هذه تقربنا أكثر من لقب الدوري الممتاز، شعرت بأنه فوز كبير، خاصة وأننا لعبنا أمام البطل، لقد دافع جيدًا".

وأضاف "لم نعثر على الكثير من المساحات في البداية، ولكن بعد ذلك سجل برناردو هدفه، إنها 3 نقاط، بغض النظر عن تسجيل هدف أو اثنين أو ثلاثة، لذلك نحن سعداء جدًا".

وتابع "لقد كان أسبوعًا صعبًا، مع 3 مباريات كبيرة، فزنا بكأس الرابطة، وحصلنا على فوزين في الدوري أيضًا، مما يجعلنا أقرب للفوز بالدوري".

وأكمل "كنا نعلم أنه علينا التحلي بالصبر لأن تشيلسي أغلق المساحات بشكل جيد، لكننا سجلنا ونحن سعداء جدًا".

أما صاحب الهدف برناردو سيلفا، فقال "نعرف أن تشيلسي يلعب بشكل جيد، لكننا أردنا أن نكون عدوانيين، سيطرنا منذ اللحظة الأولى، إنها 3 نقاط جيدة، وعلينا أن نستمر في ذلك في الدوري ودوري الأبطال".