تقارير: ليفاندوفسكي يريد الانتقال إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية ألمانية، أن خطوة تغيير الوكيل، التي اتخذها البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، جاءت من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن ليفاندوفسكي تعاقد مع وكيله الجديد بيني زاهافي نهاية شباط/فبراير الماضي وحتى 31 آب/أغسطس المقبل فقط، وهو موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفاندوفسكي حدد هذه المدة القصيرة من أجل حسم انتقاله لريال مدريد، وحال فشل زاهافي، سيلجأ لوكيل جديد يساعده على تحقيق حلمه.

ويرتبط بيني زاهافي بعلاقة قوية جدًا مع المسؤولين داخل إدارة ريال مدريد، وسيسعى من أجل نقل ليفاندوفسكي لصفوف الميرينغي الصيف المقبل.

وذكرت عدة تقارير صحفية ألمانية مؤخرًا أن إدارة بايرن لا تنوي التفريط في خدمات ليفاندوفسكي مهما كان العرض المقدم من أجله.