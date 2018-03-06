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ريال مدريد يقصي سان جيرمان من دوري الأبطال

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 23:46

ريال مدريد يقصي سان جيرمان من دوري الأبطال
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

كرر ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب في آخر سنتين، فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1، وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (5-2 بمجموع المباراتين) الثلاثاء في باريس.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، التسجيل مطلع الشوط الثاني (51)، فيما عادل سان جيرمان عبر الأوروغوياني إدينسون كافاني (71). ودفع سان جيرمان ثمن طرد لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي (66)، ليسجل البرازيلي كاسيميرو هدف الفوز في نهاية المباراة (80).

وكان سان جيرمان، المملوك قطريا منذ 2011، خسر ذهابا على أرض ريال 1-3 برغم تقدمه باكرا عن طريق أدريان رابيو، فتأهل الفريق الملكي، حامل الرقم القياسي بعدد الالقاب (12 مرة)، إلى ربع النهائي في مسابقته المفضلة.

وافتقد سان جيرمان بشدة إلى مهاجمه نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو من برشلونة الإسباني) الذي خضع لعملية جراحية السبت في بيلو هوريزونتي لمعالجة كسر في القدم تعرض له أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي في 25 شباط/فبراير، وسيبتعد لفترة قد تمتد ثلاثة أشهر.

وعجز نادي العاصمة الفرنسية الباحث عن أول ألقابه في المسابقة القارية الأم، عن تكرار مصيره في المواجهة الأولى التي جمعته بريال عام 1993 حين خسر أمامه 1-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في مدريد، وقلب الطاولة إيابا واكتسحه 4-1.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي سان جيرمان من دوري الأبطال

ريال مدريد يقصي سان جيرمان من دوري الأبطال

ريال مدريد يقصي سان جيرمان من دوري الأبطال

ريال مدريد يقصي سان جيرمان من دوري الأبطال

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