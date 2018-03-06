زيدان: باريس سان جيرمان سيحاول تعقيد الأمور

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بأن منافسه باريس سان جيرمان سيحاول تعقيد الأمور خلال اللقاء المرتقب بينهما اليوم، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، قال زيدان "باريس سان جيرمان سيحاول تعقيد حياتنا في لقاء اليوم، لكن ريال مدريد معتاد على المشاحنات ونفكر فقط في كرة القدم، والتأهل للدور التالي".

وأضاف "لا نستطيع السيطرة على ما سيحدث اليوم، لكن إذا دخلنا اللقاء بفكرة الفوز لن يتمكن أحد من إيقافنا".

وأوضح زيدان "غياب البرازيلي نيمار لن يؤثر على فريقنا وهناك بالطبع لاعب بديل سيكون أكثر حماسا، ونعرف أنخيل دي ماريا بشكل جيد فهو لاعب مذهل وصنع تاريخ مع ريال مدريد".

وفاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي الملكي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 3-1.