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غوارديولا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 19:18

غوارديولا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تقرر أن يتوجه وكيل الإسباني بيب غوارديولا، جوسيب ماريا أوروبيتيغ، غدا إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، حيث سيكون تجديد عقد موكله مع نادي مانشستر سيتي هو الموضوع الرئيسي في جدول أعماله.

وسينتهي العقد الحالي لغوارديولا مع السيتي عام 2019 ولكن إدارة السكاي بلوز تريد تمديد فترة إقامة المدرب الإسباني على ملعب الاتحاد بعد النتائج الرائعة للفريق هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإنه من المقرر أن يجتمع وكيل غوارديولا مع كل من تكسيكي بجيريستين (مدير كرة القدم في السيتي) وفيران سوريانو (المدير التنفيذي للسيتيزنز).

ووفقا لتقارير مختلفة في الصحافة الإنجليزية ومنها صحيفة "ديلي ميل"، فإنه من المتوقع أن يجدد بيب عقده مع السيتي حتى عام 2021، فيما تعرض عليه إدارة النادي السماوي راتبا سنويا يقدر بــ22 مليون يورو.

وقاد غوارديولا السيتي مؤخرا للتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، كما أصبح قريبا من لقب الدوري الانجليزي الممتاز، وعلى أعتاب التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي

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