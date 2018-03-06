  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

لاعب ريال مدريد مطلوب بقوة من غوارديولا

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 08:15

لاعب ريال مدريد مطلوب بقوة من غوارديولا
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن لاعب في صفوف ريال مدريد، ينال اهتماما كبيرا من بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ويسعى المدرب لضمه في الصيف المقبل.

وبحسب ما نشره برنامج "التشيرنجيتو" الشهير في إسبانيا، فإن إيسكو مطلوب بقوة من غوارديولا الذي يرغب في إلحاقه بكتيبة السكاي بلوز بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان إيسكو قدد جدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022 في الفترة الماضية مقابل 700 مليون يورو كشرط جزائي، لكن مستواه تراجع في الموسم الجاري، وبحسب بعض التقارير الصحفية فإن إدارة ريال مدريد قد تكون منفتحة على عملية بيعه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيب غوارديولا
#ريال مدريد
#إيسكو
#مانشستر سيتي

تعليقات

مواد متعلقة

مورينيو يلوم لاعبيه رغم الفوز على كريستال بالاس
مورينيو يلوم لاعبيه رغم الفوز على كريستال بالاس

2018-03-06

زيدان: باريس سان جيرمان سيحاول تعقيد الأمور
زيدان: باريس سان جيرمان سيحاول تعقيد الأمور

2018-03-06

تقارير: ليفاندوفسكي يريد الانتقال إلى ريال مدريد
تقارير: ليفاندوفسكي يريد الانتقال إلى ريال مدريد

2018-03-06

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

2018-03-05
ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

2018-03-05
حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

2018-03-05
العلم الإسرائيلي آخذ بالسقوط بمعرض احتجاجي بتل أبيب

العلم الإسرائيلي آخذ بالسقوط بمعرض احتجاجي بتل أبيب

2018-03-05
يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

2018-03-05