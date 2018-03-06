لاعب ريال مدريد مطلوب بقوة من غوارديولا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن لاعب في صفوف ريال مدريد، ينال اهتماما كبيرا من بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ويسعى المدرب لضمه في الصيف المقبل.

وبحسب ما نشره برنامج "التشيرنجيتو" الشهير في إسبانيا، فإن إيسكو مطلوب بقوة من غوارديولا الذي يرغب في إلحاقه بكتيبة السكاي بلوز بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان إيسكو قدد جدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022 في الفترة الماضية مقابل 700 مليون يورو كشرط جزائي، لكن مستواه تراجع في الموسم الجاري، وبحسب بعض التقارير الصحفية فإن إدارة ريال مدريد قد تكون منفتحة على عملية بيعه.