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ليفربول يتأهل رغم التعادل أمام بورتو بدوري الأبطال

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 23:52

ليفربول يتأهل رغم التعادل أمام بورتو بدوري الأبطال
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : ربيع سواعد

بلغ ليفربول الإنجليزي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بتعادله مع ضيفه بورتو البرتغالي 0-0 الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في إياب ثمن النهائي.

وكان ليفربول، الفائز باللقب خمس مرات، آخرها عام 2005 على حساب ميلان في مباراة تاريخية تخلف خلالها 0-3 قبل أن يعود من بعيد ويدرك التعادل 3-3 ثم يتوج بطلا بركلات الترجيح، ضامنا تأهله إلى حد كبير بفوزه ذهابا خارج قواعده بخماسية نظيفة، بينها ثلاثية للسنغالي ساديو ماني الذي مهد الطريق أمام الفريق الإنجليزي لخوض لقاء الإياب بأعصاب هادئة وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009 حين انتهى مشواره على يد مواطنه تشيلسي.

وعجز بورتو، بطل 1987 و2004، عن دخول التاريخ دوري الأبطال كأول فريق يخسر ذهابا على أرضه بخماسية نظيفة ثم يعوض إيابا ويتأهل إلى الدور التالي.

وعلى رغم خسارته صانع ألعابه البرازيلي فيليب كوتينيو لصالح برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، يقدم فريق كلوب أداء مميزا في الآونة الأخيرة بقيادة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقرر كلوب إراحة صلاح بإبقائه على مقاعد البدلاء في تشكيلة شهدت خمسة تعديلات مقارنة بتلك التي فازت السبت على نيوكاسل 2-0 السبت في الدوري الإنجليزي، وذلك لأنه تنتظر "الحمر" مواجهة صعبة السبت خارج قواعدهم ضد مانشستر يونايتد الذي يتصارع معهم على وصافة الدوري المحلي، خلف مانشستر سيتي الذي ضمن اللقب إلى حد كبير.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليفربول
#بورتو
#دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتأهل رغم التعادل أمام بورتو بدوري الأبطال

ليفربول يتأهل رغم التعادل أمام بورتو بدوري الأبطال

ليفربول يتأهل رغم التعادل أمام بورتو بدوري الأبطال

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