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مورينيو يلوم لاعبيه رغم الفوز على كريستال بالاس

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 08:31

مورينيو يلوم لاعبيه رغم الفوز على كريستال بالاس
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللوم للاعبيه، رغم الفوز على كريستال بالاس (3-2)، أمس الاثنين، في ختام الجولة الـ29، من الدوري الممتاز.

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أننا يجب أن نهنئ كريستال بالاس، كانت مباراة ممكنة لكلا الفريقين".

وأضاف "يمكنني القول أيضًا، إن المباراة كانت بين 3 فرق، لأن الحكم أراد لها أن تكون بنفس الكثافة والشدة، حتى النهاية".

وتابع "كانت مباراة رائعة وصعبة بالنسبة لي، لأن فريقي ارتكب العديد من الأخطاء.. لعبنا كرة قدم ذات جودة عالية، في الشوط الثاني، لكننا ارتكبنا أخطاء دفاعية".

واختتم مورينيو "لا أحب أن يفقد فريقي تنظيمه، كما حدث بالأمس، لكنها في النهاية كانت مباراة مذهلة، وكان فوزًا مهمًا جدًا بالنسبة لي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جوزيه مورينيو
#مانشستر يونايتد
#كريستال بالاس
#الدوري الإنجليزي

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