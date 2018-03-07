الليلة: اختبار صعب ليوفنتوس ومهمة سهلة لمانشستر سيتي

بعد أن استعاد توتنهام توازنه من التأخر بهدفين مبكرين ليحقق التعادل 2-2 أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، يتطلع الفريق الإنجليزي بطموح كبير إلى تكرار نفس الأداء، اليوم الأربعاء، في مباراة الإياب على ملعب "ويمبلي" لينتزع بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وكان يوفنتوس قد تقدم بثنائية لغونزالو هيغوين خلال أول تسع دقائق من مباراة الذهاب على ملعبه، لكن توتنهام خالف كل التوقعات بإدراكه التعادل بهدفي هاري كين وكريستيان إريكسن.

وجاء التعادل ليعزز توتنهام فرصته في التأهل لدور الثمانية على حساب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في ستة مواسم متتالية، والذي وصل إلى نهائي دوري الأبطال مرتين خلال آخر ثلاثة مواسم.

وقال كين "ربما لم نكن المرشحين الأوفر حظا من قبل، ولكن الجماهير تنظر إلينا بشكل مختلف بعد تقديم تلك المستويات أمام يوفنتوس، وترى أنه يفترض بنا التأهل الآن"، وأضاف "نعرف أننا لعبنا بشكل جيد هناك، بل وأننا قادرون على الفوز، ولكن لا يفترض بنا أن نفرط في الثقة، نعرف أنها مباراة مهمة للغاية".

ويتطلع توتنهام، الذي لم يتلق أي هزيمة في 17 مباراة متتالية بكل المسابقات إلى حسم التأهل على ملعب ويمبلي، وهو الملعب المؤقت للفريق لحين إنشاء استاده الجديد.

ويبدو الآن الوضع مختلفا للغاية عما كان عليه في الموسم الماضي، حيث حقق توتنهام انتصارا واحدا خلال أربع مباريات أوروبية له.

ومع انطلاق موسم 2017-2018، الذي يحتضن فيه ويمبلي جميع المباريات التي يستضيفها توتنهام، مني توتنهام بهزيمة وتعادل، ليحمل الفريق بذلك انتصارين فقط خلال 12 مباراة خاضها على ويمبلي منذ افتتاحه مجددا في 2007.

لكن توتنهام استعاد توازنه بعدها وتغلب على بوروسيا دورتموند 3-1 في مباراته الأولى بدوري الأبطال هذا الموسم، وكانت بداية لانطلاقة لم تشهد سوى هزيمة واحدة خلال 21 مباراة لتوتنهام على ملعب ويمبلي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام "أعتقد أنها انطلاقة رائعة في المباريات التي نستضيفها، يمكننا قول إن ويمبلي ملعبنا، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للفريق".

وأضاف "في بداية الموسم وكذلك في الموسم الماضي، عندما خضنا به مباريات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، كان لدينا شعور غريب وصعب، ولكنني الآن أننا وجماهيرنا نشعر بأنه ملعبنا".

ويبدو أن ويمبلي، بات الملعب المفضل لتوتنهام كي يواجه به الفرق الكبيرة، خلال هذا الموسم.

فمنذ الهزيمة أمام تشيلسي في آب/أغسطس الماضي، شهد الملعب فوز توتنهام على ليفربول ودورتموند وريال مدريد ومانشستر يونايتد وآرسنال.

وحذر بوكيتينو لاعبيه من قوة مباراة اليوم قائلا "بالطبع، سنواجه واحدا من أفضل الفرق أو الأندية في أوروبا، ستكون مواجهة صعبة للغاية، ولكنني أعتقد أننا سنخوض المباراة بحالة مثالية ونتحداهم".

مهمة سهلة لمانشستر سيتي

وفي الوقت ذاته، يخوض مانشستر سيتي الإنجليزي مهمة سهلا عندما يستضيف نظيره بازل السويسري على استاد "الاتحاد"، بعدما فاز عليه في مباراة الذهاب بالنتيجة 4-0.

وقدم السيتي، مستويات مبهرة، تحت قيادة غوارديولا هذا الموسم، وأحرز مؤخرا كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما أصبح على أعتاب التتويج بلقب البريمييرليغ.

وقال غوارديولا عشية المباراة "اقتربنا من العبور لربع نهائي دوري الأبطال، ولكن نحن لم نتأهل بعد ولم نتوج بلقب البريمييرليغ، هذا هو الواقع، ولذلك يجب أن نحتفظ بالهدوء والتواضع، في الوقت الراهن".