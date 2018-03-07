زيدان: قدمنا مباراة قوية وجادة للغاية

وجه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التهنئة للاعبي فريقه، بعد بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونجح الفريق الملكي، في تجاوز عقبة سان جيرمان، بالفوز عليه ذهابًا 3-1 في البرنابيو، و2-1 إيابًا في حديقة الأمراء.

وقال زيدان، في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا"، إن فريقه قدم مباراة قوية وجادة للغاية، مشيرا إلى أهمية الفوز، الذي تحقق أمس الثلاثاء.

وتابع أنه من "الصعب اختيار التشكيلة الأساسية لريال مدريد، مع وجود لاعبين رائعين بالفريق الملكي"، مضيفا أن "النجاح ينسب للمجموعة بأكملها".

وأوضح أن الويلزي غاريث بيل، يرغب في اللعب بشكل أكبر مع الفريق، منوهًا أن جميع اللاعبين في ريال مدريد، مهمين بالنسبة له.