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كلوب: لدينا الفرصة للوصول إلى نصف النهائي

تاريخ النشر: 07/03/2018 - 08:47

كلوب: لدينا الفرصة للوصول إلى نصف النهائي
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

بلغ ليفربول دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تسع سنوات، أمس الثلاثاء، بعدما منحه التعادل بدون أهداف باستاد "آنفيلد" الفوز 5-0 على بورتو في النتيجة الإجمالية.

وتعد آخر مرة تأهل فيها ليفربول بطل أوروبا خمس مرات إلى هذه المرحلة من المسابقة رفيعة المستوى، كانت في 2009 عندما خرج أمام تشيلسي عقب هزيمة درامية بنتيجة 7-5 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وقال كلوب "إنه شعور جيد لكي أكون أمينا، شعوري ليس مثل الناس التي انتظرت طويلا من أجل ذلك، لكنه شعور جيد".

وأضاف المدرب الألماني "دور الثمانية أمر لطيف، لكننا لا نشعر بالرضا تماما لكي أكون أمينا، أعتقد أن الوقت حان لنظهر مرة أخرى".

وتابع "هناك تطور جيد في ليفربول في هذه اللحظة، إنها لحظة جميلة، لكن إذا لم تظهر في بطولة مثل دوري الأبطال فلن يعرفك أحد".

وواصل "أنا سعيد للغاية لكل الناس التي اشتركت في وصولنا لهذه النقطة، لقد فعلناها، الأمر جيد لكن لنواصل العمل الآن".

واستطرد "لم يكن هناك أي جدول زمني في ذهني على الإطلاق، لا أريد أن أقلل من الأمر لكن على الجانب الآخر لا أرغب أن أجعله أكبر من حجمه".

وأردف يورغن كلوب "هذا العام نحن ننتمي لهذه النقطة لكي أكون أمينا، لا يجب اعتبار ذلك مفاجأة والدور التالي سيكون في غاية الصعوبة، فهناك سبعة فرق أخرى جيدة جدا وربما خمسة أو أربعة فرق من إنجلترا وهذا لا يجعل الأمر أسهل".

واختتم "لكني أعتقد أننا سنملك فرصة بالتأكيد للتأهل إلى قبل النهائي، وهذا هو الهدف بالتأكيد".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليفربول
#يورغن كلوب
#دوري أبطال أوروبا

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