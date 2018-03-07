نيمار يعلق على خروج فريقه من دوري الأبطال

علق نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام ريال مدريد، حامل اللقب.

وكتب نيمار رسالة لفريقه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا حزين بسبب الخسارة، وما يضاعف حزني عدم تواجدي في أرضية الملعب من أجل مساعدة زملائي في الفريق، لكن فخور بالمجهود الكبير الذي بذله الفريق، يحيا باريس".

وشارك نيمار في خسارة باريس سان جيرمان في لقاء الذهاب في سانتياغو برنابيو 1-3، ولكنه غاب عن لقاء الإياب والذي انتهى بفوز جديد للملكي بنتيجة 2-1، بسبب إجراء النجم البرازيلي جراحة في مشط القدم، ستبعده عن الملاعب 3 أشهر.

وخرج الفريق الباريسي من دور الـ16 لدوري الأبطال، بينما أكمل ريال مدريد مشواره إلى دور الثمانية في إطار سعيه للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.