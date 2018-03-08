ألابا قد يرحل عن بايرن ميونخ، والوجهة إسبانيا

يدرسُ نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، دافيد ألابا، الرحيل عن صفوف البافاري، خلال الفترة المقبلة، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن النمساوي يفكر في الرحيل إلى إسبانيا، في ظل وجود اهتمام قوي به من قبل ريال مدريد وبرشلونة، مضيفة: " "انتقال ألابا إلى أحد الفريقين في صيف 2019 أمر ممكن، رغم أنه ما زال مرتبطا بعقد مع بايرن حتى صيف 2021".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ألابا شخص يحب المدن الجميلة، ويسعى للبحث عن ثقافات ولغات مثيرة للاهتمام.



وأردفت: "ألابا يريد اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، إلا أنه توجد إمكانية لاستمراره في بايرن لفترة طويلة، إذا تم إغرائه بشارة قيادة الفريق أو أن يصبح نائبًا للقائد".

يُذكر أن ألابا صرح مؤخرًا بأنه ترك الباب مفتوحًا خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، مشيرًا إلى أنه يسعى من أجل تحدٍ جديد.