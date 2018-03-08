  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ألابا قد يرحل عن بايرن ميونخ، والوجهة إسبانيا

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 10:44

ألابا قد يرحل عن بايرن ميونخ، والوجهة إسبانيا
اللاعب النمساوي ديفيد ألابا (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

يدرسُ نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، دافيد ألابا، الرحيل عن صفوف البافاري، خلال الفترة المقبلة، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن النمساوي يفكر في الرحيل إلى إسبانيا، في ظل وجود اهتمام قوي به من قبل ريال مدريد وبرشلونة، مضيفة: " "انتقال ألابا إلى أحد الفريقين في صيف 2019 أمر ممكن، رغم أنه ما زال مرتبطا بعقد مع بايرن حتى صيف 2021".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ألابا شخص يحب المدن الجميلة، ويسعى للبحث عن ثقافات ولغات مثيرة للاهتمام.

وأردفت: "ألابا يريد اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، إلا أنه توجد إمكانية لاستمراره في بايرن لفترة طويلة، إذا تم إغرائه بشارة قيادة الفريق أو أن يصبح نائبًا للقائد".

يُذكر أن ألابا صرح مؤخرًا بأنه ترك الباب مفتوحًا خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، مشيرًا إلى أنه يسعى من أجل تحدٍ جديد.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ألابا
#بايرن ميونخ
#ألمانيا
#الدوري الألماني
#الدوري الإسباني
#ريال مدريد

تعليقات

مواد متعلقة

جمهور الأهلي يعود للملاعب والهتاف ضد النظام
جمهور الأهلي يعود للملاعب والهتاف ضد النظام

2018-03-08

الدوري الإيطالي: نابولي مطالب برد فعل أمام إنتر
الدوري الإيطالي: نابولي مطالب برد فعل أمام إنتر

2018-03-08

هل سيعتزل محرز كرة القدم لدواع صحية؟
هل سيعتزل محرز كرة القدم لدواع صحية؟

2018-03-08

الأكثر قراءة

مواصلة جوقة التحريض؛ كيش للمواطنين العرب:

مواصلة جوقة التحريض؛ كيش للمواطنين العرب: "قولوا في صلاتكم إن إسرائيل أكبر"

2018-03-07
بدء تسويق تذاكر رخيصة للسفر من إسرائيل للهند عبر السعودية

بدء تسويق تذاكر رخيصة للسفر من إسرائيل للهند عبر السعودية

2018-03-07
وحدة مستعربين تقتحم جامعة بير زيت وتختطف رئيس مجلس الطلبة

وحدة مستعربين تقتحم جامعة بير زيت وتختطف رئيس مجلس الطلبة

2018-03-07
بن سلمان يلتقي بالإسرائيليين ويضغط عباس لقبول

بن سلمان يلتقي بالإسرائيليين ويضغط عباس لقبول "صفقة القرن"

2018-03-07
نتنياهو: لا نريد الفلسطينيين مواطنين ولكن...

نتنياهو: لا نريد الفلسطينيين مواطنين ولكن...

2018-03-07