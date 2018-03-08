إبراهيموفيتش قد يتحصّل على مبلغ كبير مُقابل 16 دقيقة فقط

سيتحصّل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على مبلغ كبير في حال تتويج الشياطين الحمر بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفقا لما أوضحته تقارير صحفية بريطانية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن زلاتان سوف يحصل على 2 مليون جنيه إسترليني، في حال تُوج مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، في 26 أيار المقبل، رغم أنه شارك في النسخة الحالية لمدة 16 دقيقة فقط حتى الآن.



وقال مصدر من يونايتد للصحيفة إن إبراهيموفيتش خفض راتبه من 365 ألف جنيه إسترليني إلى 180 ألفا في الموسم الجاري، لكن توجد في عقده بعض الحوافز المالية، بالذات بخصوص التتويج بدوري الأبطال، الذي لم يفز به السويدي إطلاقا رغم مسيرته الحافلة.

يُذكرُ أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر أعلن رحيل إبراهيموفيتش في نهاية الموسم الجاري.



وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه إشبيلية سلبيا في ذهاب دور الـ16 من التشامبيونز ليج، ويُقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

