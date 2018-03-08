الدوري الإيطالي: نابولي مطالب برد فعل أمام إنتر

يبدو نابولي، المتصدر، مطالبا برد فعل سريع بعد خسارته الموجعة أمام روما، عندما يحل على إنتر الخامس، فيما يبحث يوفنتوس المنتشي من تأهله الأوروبي للانقضاض على الصدارة عندما يستقبل أودينيزي، الحادي عشر، الأحد المقبل.

وكان نابولي في مسار تصاعدي لافت، حقق خلاله 10 انتصارات متتالية، بيد أنه سقط على أرضه، السبت الماضي، أمام روما 2-4، في مرحلة تأجلت فيها سبع مباريات بسبب الموت الفجائي لقائد فيورنتينا، دافيدي أستوري.

ودفع الفريق الجنوبي، ثمنا كبيرا في المرحلة السابقة، بعد خسارته ونجاح يوفنتوس بتحقيق الفوز في الرمق الأخير من مواجهته على أرض لاتسيو، بقدم الأرجنتيني المتألق باولو ديبالا، فاحتفظ بصدارته بفارق نقطة عن فريق "السيدة العجوز"، بيد أن الأخير يملك مباراة مؤجلة أمام أتالانتا.

في المقابل، يبحث إنتر عن البقاء على مسافة قريبة من المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، بعد فوزه مرتين في آخر 3 مباريات.

وبعدما كان فريق المدرب لوتشانو سباليتي في طليعة "سيري أ" حتى كانون الأول/ ديسمبر، إذ لم يخسر في أول 16 مباراة، وتغلب على ميلان وتعادل مع نابولي ويوفنتوس، تعرض للانهيار لاحقا ولم يفز في 8 مباريات، وأصبح على بعد 18 نقطة من المتصدر.

ويخوض إنتر اللقاء بعد تأجيل مواجهته المنتظرة ضد ميلان في دربي المدينة، ليخوض مباراته الأولى منذ 24 شباط/ فبراير الماضي.

لكنه فاز مرة يتيمة في آخر 10 مواجهات ضد نابولي (4 تعادلات و5 خسارات)، وفشل في هز شباكه في آخر 3 مباريات.

كما أن نابولي، الذي سجل له لورنتسي انسينيي في آخر 3 مباريات، لم يخسر في آخر 26 مباراة خارج ملعبه في الدوري (رقم قياسي للنادي).