يوفنتوس يتأهل ويحدث المنقلب أمام توتنهام

عرب ٤٨ / أ ف ب

بلغ يوفنتوس الإيطالي وصيف بطل الموسم الماضي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب الطاولة على مضيفه توتنهام الإنجليزي وتغلب عليه 2-1 الأربعاء على ملعب ويمبلي في لندن في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (39) هدف توتنهام، والأرجنتينيان غونزالو هيغوين (64) وباولو ديبالا (67) هدفي يوفنتوس.

وكان الفريقان قد تعادلا 2-2 ذهابا في تورينو في 13 شباط/فبراير الماضي.

وحقق يوفنتوس ما عجز عنه في تورينو عندما تقدم بهدفين نظيفين قبل أن يعود الفريق اللندني ويسجل هدفين منتزعا تعادلا ثمينا أعطاه أفضلية في مباراة الإياب التي بدأها بقوة وافتتح التسجيل وكان بإمكانه زيادة الغلة أكثر من مرة قبل أن يقلب عليه يوفنتوس الطاولة بهدفين بنكهة أرجنتينية من فرصتيه الأوليين في المباراة وفي مدى دقيقتين و49 ثانية.

وأجرى مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تغييرا واحدا على التشكيلة التي استهل بها المباراة الأخيرة أمام هاردسفيلد (2-0) في الدوري المحلي حيث أشرك المدافع الأيمن كيران ترايبيير بدلا من الدولي العاجي سيرج اورييه.

في المقابل، عاد هيغوين إلى تشكيلة يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة في الكاحل، ولعب ديبالا أساسيا للمرة الثانية منذ كانون الثاني/يناير الماضي بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، فيما غاب الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بسبب الإصابة.

ونجح سون في هز شباك بوفون عندما استغل كرة عرضية من داخل المنطقة لترايبيير تابعها بيمناه داخل المرمى (39).

وحرم سون بوفون من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ50 في المسابقة ومعادلة إنجاز الهولندي إدوين فان در سار، علما بأن الرقم القياسي بحوزة الإسباني إيكر كاسياس (55 مباراة).

ولم تتغير الأحوال في الشوط الثاني وحافظ توتنهام على أفضليته وكان بإمكانه التعزيز، قبل أن يجري مدرب فريق "السيدة العجوز" ماسيميليانو أليغري تبديلين عندما دفع بالمدافعين الغاني كوادوو أساموا والسويسري ستيفان ليشتشتاينر على التوالي مكان لاعب الوسط الدولي الفرنسي بليز ماتويدي (60)، والمدافع الدولي المغربي المهدي بنعطية المصاب (62).

ونجح هيغوين في إدراك التعادل عندما استغل كرة رأسية للدولي الألماني سامي خضيرة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لليشتشتاينر من الجهة اليمنى فتابعها بيمناه على يسار الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس (64).

ومنح ديبالا التقدم ليوفنتوس عندما تلقى كرة بينية خلف الدفاع من مواطنه هيغوين فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة منفردا بلوريس قبل أن يسددها قوية بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة (66).

ولعب بوكيتينو ورقته الأولى عندما أشرك الارجنتيني إريك لاميلا مكان إريك داير (74).

وضغط توتنهام بقوة في الدقائق الأخيرة بحثا على التعادل على الأقل لفرض التمديد، وكانت الفرصة الأبرز لسون بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (83)، ورأسية لهاري كاين ارتطمت بالقائم الأيمن وسقطت على خط المرمى قبل أن يشتتها بارزالي (90).