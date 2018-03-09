أليغري يخشى مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال!

أكد المدير الفني ليوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أن الفريق الوحيد الذي لا يريد مواجهته، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هو برشلونة، معتبرا بذلك أن عبور البلاوغرانا للدور التالي من التشامبيونز ليغ، بات في حكم المحسوم.

وأعرب المدرب الإيطالي عن سعادته بفوز فريقه، على توتنهام الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بنتيجة 2-1 على ملعب ويمبلي، بعد التعادل 2-2 في لقاء الذهاب.

وبعد أن ضمن تأهله لربع نهائي البطولة الأوروبية، أكد أن "الفريق الوحيد الذي لا أريد مواجهته في ربع النهائي، هو برشلونة، لأنني في كل عام أجد برشلونة، ثم برشلونة، ثم برشلونة.. كفى!"

وتأتي تصريحات أليغري بشأن البارسا، رغم أن الفريق الكاتالوني لم يحسم تأهله بعد لربع النهائي، حيث تعادل مع تشيلسي 1-1 في ذهاب دور الـ16، على ملعب ستامفورد بريدج، الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يستقبل "البلوز" إيابا على ملعب كامب نو، الأربعاء المقبل.