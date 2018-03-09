  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أليغري يخشى مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال!

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 09:21

أليغري يخشى مواجهة هذا الفريق بدوري الأبطال!
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أكد المدير الفني ليوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أن الفريق الوحيد الذي لا يريد مواجهته، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هو برشلونة، معتبرا بذلك أن عبور البلاوغرانا للدور التالي من التشامبيونز ليغ، بات في حكم المحسوم.

وأعرب المدرب الإيطالي عن سعادته بفوز فريقه، على توتنهام الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بنتيجة 2-1 على ملعب ويمبلي، بعد التعادل 2-2 في لقاء الذهاب.

وبعد أن ضمن تأهله لربع نهائي البطولة الأوروبية، أكد أن "الفريق الوحيد الذي لا أريد مواجهته في ربع النهائي، هو برشلونة، لأنني في كل عام أجد برشلونة، ثم برشلونة، ثم برشلونة.. كفى!"

وتأتي تصريحات أليغري بشأن البارسا، رغم أن الفريق الكاتالوني لم يحسم تأهله بعد لربع النهائي، حيث تعادل مع تشيلسي 1-1 في ذهاب دور الـ16، على ملعب ستامفورد بريدج، الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يستقبل "البلوز" إيابا على ملعب كامب نو، الأربعاء المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يوفنتوس
#ماسيميليانو أليغري
#برشلونة
#دوري أبطال أوروبا

تعليقات

مواد متعلقة

الجزائري محرز يتوصل لاتفاق مع فريق جديد
الجزائري محرز يتوصل لاتفاق مع فريق جديد

2018-03-09

برشلونة يصرف النظر عن إبرام صفقة إسبانية
برشلونة يصرف النظر عن إبرام صفقة إسبانية

2018-03-09

غاتوزو: لم نكن متماسكين أمام آرسنال وعلينا عدم الاستسلام
غاتوزو: لم نكن متماسكين أمام آرسنال وعلينا عدم الاستسلام

2018-03-09

الأكثر قراءة

نتنياهو طالب ترامب بالسماح للجاسوس بولارد بالهجرة لإسرائيل

نتنياهو طالب ترامب بالسماح للجاسوس بولارد بالهجرة لإسرائيل

2018-03-08
حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

2018-03-08
الغوطة الشرقية.. نزوح حتى الموت

الغوطة الشرقية.. نزوح حتى الموت

2018-03-08
مخاوف إسرائيلية: واشنطن تدرس بيع الإمارات

مخاوف إسرائيلية: واشنطن تدرس بيع الإمارات "أف 35"

2018-03-08
طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

2018-03-08