الجزائري محرز يتوصل لاتفاق مع فريق جديد

كشفت تقارير صحفية عن أن رياض محرز جناح فريق ليستر سيتي الإنجليزي، اتفق بالفعل مع ناد جديد للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" فإن النجم الجزائري أتم اتفاقه مع إدارة نادي روما الايطالي على البنود الشخصية، تمهيدا لانضمامه لذئاب العاصمة بنهاية الموسم الجاري.

لكن من ناحية أخرى أكدت الصحيفة أن الجيالوروسي لم يتفق بعد على الصفقة مع ليستر سيتي، علما بأن إدارة الثعالب لن تسمح برحيل اللاعب بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وكان محرز قريبا من الانضمام لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، الا أن تعنت إدارة ليستر منع اتمام الصفقة.

وقيل إن السكاي بلوز سيعودون مجددا لمحاولة ضم اللاعب في الصيف، لكن يبدو الآن أن صاحب الـ27 عاما سيفضل الرحيل للكالتشيو.