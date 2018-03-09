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برشلونة يصرف النظر عن إبرام صفقة إسبانية

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 09:14

برشلونة يصرف النظر عن إبرام صفقة إسبانية
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، أمس الخميس، عن قيام نادي برشلونة، بصرف النظر عن إبرام صفقة إسبانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن هيكتور بيليرين، ظهير أيمن آرسنال، يحاول الرحيل لنادي برشلونة، لكن الفريق الكاتالوني لا يرحب بعودة اللاعب الإسباني من جديد.

وأوضحت التقارير، أن برشلونة غير مهتم بالتعاقد مع اللاعب الإسباني، الذي نشأ وترعرع في مدرسة لاماسيا، كما أن البلوغرانا مستعد للإبقاء على البرتغالي نيلسون سيميدو، لموسم آخر على الأقل.

وكان نادي برشلونة، قد حاول الصيف الماضي، التعاقد مع بيليرين، إلا أن آرسنال رفض بيعه، مما دفع برشلونة للتعاقد مع سيميدو، من بنفيكا البرتغالي.

وغاب بيليرين عن آرسنال، أمس الخميس، أمام ميلان، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بسبب التهاب في ركبته اليسرى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#هيكتور بيليرين
#آرسنال

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