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تقارير: نيمار يعلق على إمكانية عودته لبرشلونة

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 20:47

تقارير: نيمار يعلق على إمكانية عودته لبرشلونة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي برشلونة، من إمكانية عودة البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف الفريق الكاتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نيمار سأل بعض الموظفين والمسؤولين في برشلونة، حول الشروط التي يضعها البلوغرانا، لعودته إلى صفوف الفريق الكاتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن عودة نيمار لبرشلونة، قد تتم في صيف 2019، بعد قضاء موسمين في صفوف باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة نيمار، ليس الموضوع المهم على طاولة إدارة برشلونة، بسبب رحيله بصورة سيئة، بعد خداع ونزاعات قانونية معه، لكن بحلول 2019، قد يتغير موقف البلوغرانا.

وتقول الصحيفة، إن نيمار يضع عودته لبرشلونة، على رأس أولوياته، لكنه لا يمانع أمر الانضمام لريال مدريد، إذا رفض الفريق الكاتالوني، عودته من جديد.

وختمت الصحيفة، تقريرها، بأن بعض أندية البريمييرليغ تريد الحصول على خدمات نيمار، لكن الأجواء في مانشستر ولندن، لا تعجب النجم البرازيلي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيمار دا سيلفا
#برشلونة
#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان

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