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زيدان قد يستبعد كريستيانو من مواجهة إيبار

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 15:30

زيدان قد يستبعد كريستيانو من مواجهة إيبار
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تحوم شكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، غدًا السبت، عندما يحل الميرينغي ضيفًا على إيبار، ضمن الجولة الـ28 من الليغا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، قد يستبعد رونالدو من المباراة لإراحته.

وكان زيزو قد أراح "الدون"، خلال آخر مباراتين للفريق خارج أرضه، في الليغا، ضد ليغانيس وإسبانيول، قبل مواجهة باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي، قد يواصل سياسة إراحة رونالدو، للحصول على أفضل أداء منه، خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#زين الدين زيدان
#كريستيانو رونالدو
#ريال مدريد
#إيبار

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