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غاتوزو: لم نكن متماسكين أمام آرسنال وعلينا عدم الاستسلام

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 09:08

غاتوزو: لم نكن متماسكين أمام آرسنال وعلينا عدم الاستسلام
المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

اعترف إيفان غاتوزو، مدرب ميلان الإيطالي، بتفوق ضيفه آرسنال الإنجليزي، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس.

وفاز آرسنال، بنتيجة 2-0، على نظيره ميلان، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب سان سيرو.

وطالب غاتوزو، لاعبي ميلان، بعدم الاستسلام، وضرورة خوض مباراة العودة بمعنويات مرتفعة، احترامًا لقميص النادي الإيطالي.

وقال غاتوزو "أعلم جودة آرسنال، كان يجب أن نفعل ما هو أفضل، هم كانوا جيدين، وذلك ربما بسبب الأداء الذي قدمناه، ربما لم أفهم الأمور بالشكل الكافي".

وتابع "وقعنا في الكثير من الأخطاء في الشوط الأول، ولم نكن متماسكين، لم نلعب كفريق، اللعب في البطولات الأوروبية، يختلف تمامًا عن الكالتشيو".

وأضاف "يجب علينا ألا نفقد الثقة أو الرغبة في العمل، فربما تكون هذه الهزيمة مفيدة، علينا الآن التحضير لمباراة جنوى في الدوري".

وأردف "لن نذهب للتنزه في لندن خلال مباراة العودة، نحن فريق ميلان، وعلينا أن نحترم هذا القميص، وفي كرة القدم يُمكن أن يحدث أي شيء".

وعن الفارق بين إنجلترا وإيطاليا، أوضح غاتوزو "الكالتشيو عظيم على المستوى التكتيكي، ويملك مدربين كبار".

ونوه "الفرق المتوسطة في إنجلترا، تحصل على ما يقارب من 3 إلى 4 أضعاف حقوق البث التلفزيوني لكبار الأندية في إيطاليا".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جينارو غاتوزو
#ميلان
#آرسنال
#الدوري الأوروبي

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