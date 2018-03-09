مدرب ليفربول يكشف سر تألق صلاح

علق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على فوز اللاعب المصري، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في شهر شباط/فبراير بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها بالجائزة هذا الموسم.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "من الواضح أنه يستحق ذلك، قدم موسما جيدا ولكن ما زال هناك بعض المباريات القادمة ونأمل في أن يستمر كذلك، تهانينا له".

ويعتقد مدرب ليفربول، أن العمل الشاق الذي قام به محمد صلاح، هو العامل الأساسي في نجاحه، مشيدا أيضًا بزملائه الذين ساعدوه على تخطي الضغط في بعض الأحيان.

وعن أسباب تألقه، أوضح "موقفه، شخصيته، اللاعبون من حوله، لم تكن هناك لحظات صعبة واضحة بالنسبة له، ولكن كانت هناك لحظات صعبة في المباريات، ولقد ساعده الجميع".

وتابع "بالتأكيد كانت هناك بعض المباريات التي لا أستطيع تذكرها، لم يكن في قمة مستواه فيها، شخص آخر كان يقوم بمساندته".

واختتم "لقد كان حاسمًا في الكثير من الأحيان وحتى الآن، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، ربما ليس من البداية، ولكننا وجدنا دائمًا شخصًا آخر يمكنه إحداث الفارق، هذا أمر جيد لنا، وجيد بالنسبة له".