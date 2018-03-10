مانشستر سيتي يستعد لتوجيه صفعة لكبار البريمييرليغ

يستعد نادي مانشستر سيتي لتوجيه ضربة موجعة لخصومه الكبار في الدوري الانجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "تيليغراف" البريطانية فإن متصدر البريمييرليغ مانشستر سيتي قد دخل سباق التعاقد مع توماس ليمار لاعب موناكو الفرنسي، علمًا بأن أندية ليفربول وآرسنال وتشيلسي قد أبدت اهتمامها بضمه من قبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيب غوارديولا المدير الفني للسكاي بلوز ينوي إبرام صفقتين كبيرتين الصيف المقبل إحداهما في خط الوسط والأخرى في الهجوم.

ويريد غوارديولا ضم لاعب الوسط فريد من شاختار الأوكراني ليحل محل الإيفواري المخضرم يايا توريه المتوقع رحيله عن ملعب الاتحاد بحسب "تيليغراف".

وأوضحت أن الصفقة الهجومية ستكون الدولي الفرنسي ليمار صاحب الـ22 عامًا من أجل تعويض فشل مان سيتي في التعاقد أليكسيس سانشيز أو رياض محرز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الجزائري محرز قريبا من الانضمام لمان سيتي في كانون الثاني/يناير الماضي إلا أن تعنت إدارة ناديه ليستر سيتي تسبب في فشل الصفقة، بينما انضم سانشيز إلى مانشستر يونايتد.