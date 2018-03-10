مانشستر يونايتد يعزز وصافته بالفوز على ليفربول

عرب ٤٨ / أ ف ب

حسم مانشستر يونايتد "ديربي إنجلترا" امام غريمه التقليدي ليفربول 2-1 وعزز وصافته، السبت، على ملعبه "أولد ترافورد" في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين مانشستر يونايتد بفوزه الـ68 في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري، إلى المهاجم ماركوس راشفورد الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 14 و24، فيما سجل ليفربول هدفه الوحيد عبر مدافع "الشياطين الحمر" الدولي العاجي إريك بايي (66).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 65 نقطة بفارق 5 نقاط أمام ليفربول الذي تجمد رصيده من الانتصارات على غريمه في 171 مباراة في الدوري عند 55 فوزا مقابل 47 تعادلا.

وبات ليفربول مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز توتنهام على مضيفه بورنموث غدا.

وخاض مانشستر يونايتد المباراة في غياب نجم خط وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا بسبب إصابة تعرض لها في التدريبات الجمعة.

وكان مانشستر يونايتد صاحب الأفضلية في الشوط الأول وترجمها إلى هدفين وكان بإمكانه زيادة الغلة، فيما غابت خطورة الثلاثي الهجومي لليفربول السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فرمينو والمصري محمد صلاح الذي كان يسعى إلى هز الشباك للانفراد بصدارة لائحة الهدافين التي يتقاسمها مع مهاجم توتنهام هاري كاين (24 هدفا لكل منهما).

ونشط ليفربول بشكل كبير في الشوط الثاني في محاولة لتدارك الموقف، بيد أنه اكتفى بهدف وحيد فقط أمام التراجع الدفاعي لأصحاب الأرض الذين حافظوا على تقدمهم.

ولم يخسر مانشستر يونايتد أي مباراة على ملعبه عندما ينهي الشوط الأول متقدما في الدوري منذ 7 أيار/مايو 1984 عندما خسر أمام ايبسويتش تاون (1-2).

ويعطي الفوز دفعة معنوية هائلة للاعبي مانشستر يونايتد قبل استضافة إشبيلية الإسباني الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (0-0 ذهابا).

مورينيو لا يهتم للانتقادات

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر بعد المباراة أنه لا يهتم للانتقادات بسبب الأداء الدفاعي الذي يعتمده.

وقال مورينيو "إذا كان الناس لا يعتقدون بأننا نستحق ذلك، فأنا لا أهتم"، مضيفا "أنا متعب قليلا، لدينا مباراة الثلاثاء. لا أهتم بما يقوله الناس، اللاعبون سعداء، أنا سعيد".

وتابع "يمكننا تقسيم الشوطين، يونايتد في الأول وليفربول في الثاني، لكن برأيي كان الشوط الأول شوط الخطورة والأهداف، وفي الثاني كانت السيطرة على الكرة لليفربول ومن دون كرة ليونايتد. فضد ليفربول، إذا امتلكت الكرة ولعبت بشكل سيء يمكن أن تكون في ورطة".

واعتبر أن فريقه "كان دائما مسيطرا، حتى في الكرات الثابتة والركنيات والحالات الخطيرة، وبذلك فأعتقد أننا كنا نستحق ذلك".

من جهته، أوضح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن اللحظة الرئيسية في المباراة كانت عندما رفض الحكم كريغ باوسون منح فريقه ركلة جزاء إثر عرقلة من البلجيكي مروان فيلايني على مانيه في الدقائق العشر الأخيرة.

وقال كلوب "كانت ركلة جزاء واضحة بعد خطأ فيلايني على مانيه، وفي حالات مشابهة تحتاج إلى القرار السليم".

لكنه اعترف بمسؤولية دفاع ليفربول عن هدفي راشفورد "يجب أن تدافع بشكل أفضل، يمكنك دائما أن تخسر ضربة رأسية أو تحديا مع روميلو لوكاكو بالطبع، لكن هناك فجوة في الخلف ويجب أن نغلقها".

هدفان لراشفورد

ونجح راشفورد في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة رأسية من الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إثر كرة بعيدة من الحارس الإسباني دافيد دي خيا فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بحركة رائعة بالمدافع ترينت ألكسندر-ارنولد قبل أن يسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الألماني لوريس كاريوش (25).

وكاد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك يدرك التعادل بضربة رأسية من ركلة ركنية بيد أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن (23).

وأضاف راشفورد الهدف الثاني عندما استغل كرة مرتدة من المدافع فان دايك فسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (24).

وجرب أليكس اوكسلايد تشامبرلاين حظه بتسديدة من داخل المنطقة بين يدي الحارس دي خيا (28)، واخرى لفرمينو بين يدي الحارس الإسباني (31).

وأهدر ماتا فرصة التعزيز بالهدف الثالث إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من التشيلي اليكسيس سانشيز أمام المرمى فلعبها مقصية بجوار القائم الأيسر (38).

وضغط ليفربول بقوة في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق بالنيران الصديقة عندما مرر مانيه كرة عرضية تابعها بايي بالخطأ داخل مرمى فريقه (66).

ويلعب لاحقا وست هام مع بيرنلي، وهادرسفيلد مع سوانسي سيتي، ونيوكاسل مع ساوثمبتون، وإيفرتون مع برايتون، ووست بروميتش البيون مع ليستر سيتي، وتشيلسي مع كريستال بالاس.

وتستكمل المرحلة غدا، الأحد، بلقاءي آرسنال مع واتفورد، وبورنموث مع توتنهام هوتسبر، على أن تختتم الاثنين المقبل بلقاء ستوك سيتي مع مانشستر سيتي.