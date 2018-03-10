مشكلة قد تعرقل انتقال نيمار إلى ريال مدريد

لا يزال الحديث عن انضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية مستمرًا، ولكن تبقى مشكلة تهدد إتمام الصفقة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن سان جيرمان وضع مبلغ 400 مليون يورو، للتخلي عن نيمار، في حين أبدى ريال مدريد استعداده لدفع المبلغ.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نيمار أصبح قريبًا من الانتقال لريال مدريد في الصيف المقبل بعد اجتماعات مسؤولي الفريق الملكي مع وكلائه في الأسابيع الماضية وعدم غلق زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي الباب حول ضمه.

وكشفت الصحيفة أن المشكلة التي ستواجه ريال مدريد مع نيمار هي حقوق صورته، إذ يملك البرازيلي حاليًا 100% من حقوق صورته مع باريس سان جيرمان من رعاة عالميين، ما يمنحه دخلا أكبر.

وأشارت إلى أن الفريق الملكي لا يفضل ذلك ويملك قانونا خاصا في توزيع حقوق صورة اللاعبين بحيث تكون مناصفة بنسبة 50% بين اللاعب والنادي، موضحة أن الوحيد المستثنى من ذلك هو البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث يملك 60% مقابل 40% للمرينغي.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار عندما اتفق مع ريال مدريد في 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، قبل العدول عن ذلك والانضمام لبرشلونة وافق على توزيع حقوقه بنسبة 50% وقد يوافق على ذلك مرة أخرى في حال اتفاقه مع الفريق الملكي في الصيف.

يشار إلى أن نيمار انضم إلى سان جيرمان في الصيف الماضي من برشلونة مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم.