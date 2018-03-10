مورينيو يخطط لإبرام صفقة من الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية، عن نية البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تدعيم صفوف الشياطين الحمر، من الدوري الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع سوكراتيس باباستاثوبولوس، مدافع بوروسيا دورتموند، في الصيف المقبل، والمقدر ثمنه بـ20 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي مانشستر يونايتد، تابعوا الدولي اليوناني، في أكثر من مناسبة، خلال الفترة الماضية.

وتابعت الصحيفة، أنه بالرغم من اهتمام مانشستر يونايتد بضم توبي ألدرفيريلد من توتنهام، إلا أن الفريق يراقب سوكراتيس بصورة قوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي أيضا مهتم بالتعاقد مع اللاعب اليوناني، لكن مانشستر يونايتد يتصدر سباق ضمه، بعد التقارير الإيجابية التي تلقاها مورينيو بخصوصه.