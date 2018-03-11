أليغري يبدي استعداده لتدريب آرسنال

كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الانجليزي تلقى دفعة قوية فيما يتعلق بمحاولته التعاقد مع الإيطالي ماسيمليانو أليغري لخلافة الفرنسي أرسين فينغر في تدريب الجانرز الموسم المقبل.

وفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن أليغري، المدير الفني ليوفنتوس الايطالي، أعرب عن ترحيبه بالانتقال إلى آرسنال هذا الصيف، وهو ما يعني أن الرجل الذي أنهى مؤخرا حلم توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا قد يكون في طريقه إلى الجار الشمال لندني في الأشهر القليلة المقبلة.

وكان البالغ من العمر 50 عاما، الهدف الأول للمدفعجية لتولي المهمة في نهاية الموسم الماضي 2016-2017، إلا أن الصفقة لم تتم بعد أن قررت إدارة النادي الإبقاء على فينغر.

واعترف أليغري من قبل بأنه يرغب في تدريب فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه يتعلم اللغة الإنجليزية لمساعدته على تحقيق هذا الحلم.

وفي الوقت نفسه، يعيش فينغر حاليا أسوأ فترة له خلال عصره كمدرب لآرسنال الذي بدأ منذ 22 عامًا، ويأمل المدرب العجوز في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم لإنقاذ نفسه من الإقالة.