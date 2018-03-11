تقارير: نيمار سيرحل عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف باريس سان جيرمان الفرنسي، من رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الفريق، في الصيف المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لنادي باريس، اجتمع منذ شهر مع وكلاء نيمار دا سيلفا ولم يضمن لهم استمراره في الفريق الموسم المقبل.

وتقول الصحيفة إن السؤال الذي طرح على هنريكي في الجلسة جاء على النحو الآتي "هل نيمار سوف يبقى في باريس في الموسم المقبل؟" ليرد أنتيرو بحدة "لا أستطيع ضمان ذلك".

وبحسب العديد من التقارير يعتبر نيمار الخيار الأول لريال مدريد في الصيف المقبل لتدعيم صفوفه، بالرغم من انتقاله لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وكانت صحيفة "آس" قد ذكرت أمس رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على 400 مليون يورو لبيع نيمار لريال مدريد في الصيف.

ويشار إلى أن نيمار حاليا في البرازيل يتعافى من الإصابة في القدم، والتي جعلته يغيب عن باريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة.