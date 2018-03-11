  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

رسميا: برشلونة يبرم صفقة برازيلية

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 14:20

رسميا: برشلونة يبرم صفقة برازيلية
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعلن برشلونة الإسباني رسميا، أنه توصل لاتفاق مع غريميو البرازيلي للتعاقد مع الموهبة الشابة آرثر ميلو.

وقال برشلونة اليوم، الأحد، في بيان على موقعه الرسمي "توصل ناديا برشلونة وغريميو لاتفاق بشأن خيار شراء اللاعب آرثر".

وأضاف "إذا فعل برشلونة الخيار، وهو ما يمكن حدوثه في شهر تموز/يوليو 2018، فإن الصفقة ستكلف 30 مليون يورو، إضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات".

وارتبط لاعب الوسط صاحب الـ21 عاما بالانتقال لبرشلونة خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما سافر مسؤولون من البارسا للبرازيل، وأرسل غريميو وفدا لكاتالونيا للتفاوض حول الصفقة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى إن برشلونة يتجه لتأجيل ضم اللاعب حتى كانون الثاني/يناير 2019.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#غريميو
#آرثر ميلو

تعليقات

مواد متعلقة

أليغري يبدي استعداده لتدريب آرسنال
أليغري يبدي استعداده لتدريب آرسنال

2018-03-11

ليفاندوفسكي يحقق 3 إنجازات مع بايرن ميونخ
ليفاندوفسكي يحقق 3 إنجازات مع بايرن ميونخ

2018-03-11

تقارير: نيمار سيرحل عن باريس سان جيرمان
تقارير: نيمار سيرحل عن باريس سان جيرمان

2018-03-11

الأكثر قراءة

شهيد جنوب نابلس برصاص مستوطن

شهيد جنوب نابلس برصاص مستوطن

2018-03-10
ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخصا دهسا ويلوذ

ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخصا دهسا ويلوذ

2018-03-10
حالة الطقس: غائم جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة

2018-03-10
بالتزامن مع زيارة بن سلمان: لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة

بالتزامن مع زيارة بن سلمان: لقاءات إسرائيلية - سعودية سرية بالقاهرة

2018-03-10
70 عاما على النكبة: انفجار الغضب 1929 (10)

70 عاما على النكبة: انفجار الغضب 1929 (10)

2018-03-10