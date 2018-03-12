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هل سيحتفل فابريغاس حال تسجيله أمام برشلونة؟

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 13:53

هل سيحتفل فابريغاس حال تسجيله أمام برشلونة؟
النجم الإسباني سيسك فابريغاس (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أكد سيسك فابريغاس، نجم تشيلسي الإنجليزي، أنه لا يعلم موقفه من الاحتفال أمام فريقه السابق برشلونة الإسباني، مشيرًا إلى أنه لا يرتب لما قد يحدث.

ويستضيف برشلونة، نظيره تشيلسي، الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال فابريغاس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو "أنا متحمس جدًا للمباراة، ولدي أحاسيس جيدة".

وأضاف "لا مانع بالنسبة لي، مواجهة فريقي السابق ورفاقي القدامى، وكما قلت أنا متحمس وأريد ألا يشك أي شخص، بأنني أريد تقديم أفضل ما لدي مع البلوز".

وتابع "عودتي لبرشلونة ليست مهمة، ولكن مباراة الأربعاء هي الأهم، ولا أعرف هل سأحتفل لو سجلت، فهو شعور يأتي في لحظة مُعينة لا يمكن تحديدها، ولا يمكنني القول بأنني لن أحتفل، فلا أحد يعلم ما سيحدث".

وختم فابريغاس حديثه بقوله "ميسي؟ من الصعب إيقافه، ولكننا سنفعل أي شيء لكي نجعله لا يشعر بالراحة ونخلق له المشاكل".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سيسك فابريغاس
#تشيلسي
#برشلونة
#دوري أبطال أوروبا
#ليونيل ميسي

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