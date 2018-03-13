برشلونة يعلق على إمكانية عودة نيمار

ظهر المتحدث الرسمي لنادي برشلونة الإسباني جوسيب بيبس، أمام وسائل الإعلام، الإثنين، وتحدث عن أمور عديدة من بينهما صفقة البرازيلي آرثر، واللاعب السابق في الفريق نيمار.

وبدأ بيبس تصريحاته التي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، بالحديث عن أندريه غوميز "نحن نساند اللاعبين دائمًا، هناك الكثير من اللغط بسبب كلمات غوميز، إنها تصريحات صادقة ولكنها مجرد لحظة عابرة".

وعن مطالبات برشلونة بلعب كأس الملك كمباراة واحدة دون الاعتماد على الذهاب والإياب، قال "هناك آراء مختلفة، النادي قدم رأيه ولكن كل شيء في يد الاتحاد".

وسئل عن إمكانية مطالبة الجماهير في كامب نو بعدم التصفير على لاعب، فأجاب "لا يمكنك إخبار الناس بما يفعلونه أو لا يفعلونه، لأن الجمهور ذو سيادة، لا يمكننا تقييد حرية التعبير، ما نفهمه هو أن أندريه غوميز ملتزم في النادي، نطلب منهم دعمه".

وعن صفقة اللاعب البرازيلي آرثر "إنه ليس توقيعا حتى الآن، هناك خيار لذلك، إداريو غريميو اعتبروا أنه من الجيد وجود شرط كهذا في العقد، في هذه اللحظة لدينا خيار التوقيع أو لا".

وأخيرًا تحدث عن البرازيلي نيمار وقال "لا نعرف بشكل رسمي أنه يريد العودة، كان هنا لأربع سنوات وهو لاعب بارع، وعندما غادر تمنينا له حظًا أفضل، ليس لدينا أي رأي رسمي ولن نخوض في التكهنات".