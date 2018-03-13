بوفون: سأواصل مسيرتي في حالة واحدة!

أكد الحارس الإيطالي ليوفنتوس، جيانلويجي بوفون، أنه سيواصل مسيرته مع كرة القدم، لعام آخر، في حالة واحدة.

وعن موعد اعتزاله، قال بوفون، في تصريحات نقلها موقع "توتو يوفي": "هذا يرجع إلى الدوافع الخاصة بي، سأعتزل عندما تنتهي رغبتي في المعاناة، وعندما أفقد الرغبة في القتال، سوف أمضي قدمًا، وسأتحدث مع إدارة النادي".

وأردف "سيعتمد ذلك على مستوى طاقتي، وسوف أحدد وقتها ما إذا كنت سأستمر أو لا.. الشيء الذي يجعلني هادئًا، هو أنه مهما كان مستقبلي، فأنا أشعر بالهدوء والسعادة، لأنني أعطيت الكثير في مسيرتي المهنية، مع بارما، ويوفنتوس، والمنتخب الإيطالي، وكرة القدم".

وحول وداع دافيدي أستوري، قال نجم يوفنتوس "المشاركة في جنازته لم تكن سهلة، لأننا ننتمي لليوفي.. لكن عندما وصلنا، وجدنا تصفيقًا لنا من جانب مشجعي فيورنتينا، شكرونا وكانت ردة فعل جميلة للغاية، فتواجدنا جعلهم يشعرون بأنهم ليسوا وحدهم، في هذه المحنة، وهذا جعلني أشعر بالفخر".

وواصل بوفون "لقد مكثت تلك الليلة في فلورنسا، كانت جنازة دافيدي مثيرة عاطفيًا، لأنه كان الوداع الأخير، ليس فقط لصديق عزيز لي شخصيًا، ولكن لواحد من أجمل الرياضيين الذين قابلتهم".