غريزمان يصدم أتلتيكو مدريد بشأن مصيره

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أمس الإثنين، عن موقف أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، من البقاء مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وقالت شبكة "Le10Sport" إن غريزمان لن يوافق على عرض التجديد من نادي أتلتيكو مدريد، وسيحافظ على اتفاقه مع الغريم المحلي نادي برشلونة على الانتقال إليه بعد نهاية الموسم.

وأوضحت أن عدة أندية مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، تريد خطف اللاعب الصيف المقبل، إلا أن الشبكة أكدت أن اللاعب سيرتدي قميص البلوغرانا.

ويملك اللاعب الفرنسي صاحب الـ26 عامًا شرطًا جزائيًا في عقده مع أتلتيكو مدريد، يبلغ 100 مليون يورو.

ويحاول أتلتيكو مدريد الإسباني تجديد عقد اللاعب، إذ أجرى محادثات معه خلال الأسابيع الماضية، وعرض عليه زيادة راتبه.

إلا أن اللاعب يرفض كل عروض التجديد من النادي العاصمي، ويرى أنه من الصعب أن يخل باتفاقه مع برشلونة.

يذكر أن اللاعب الفرنسي يمر بأفضل حالة هجومية له في الموسم الحالي، إذ سجل 13 هدفًا في آخر 13 مباراة، ووصل إلى 21 هدفا في 36 مواجهة مع أتلتيكو مدريد.