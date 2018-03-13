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مورينيو يغلق الباب مجددا بوجه ريال مدريد

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 08:17

مورينيو يغلق الباب مجددا بوجه ريال مدريد
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أغلق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الباب، مجددًا في وجه نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يسعى للتعاقد مع نجم الشياطين الحمر.

وقال مورينيو في مقابلة مع القناة الإسبانية السادسة إن الحارس دي خيا من أبرز اللاعبين في فريقه، وتطرق لمباراة الذهاب أمام إشبيلية وقال "لقد قام بتصديين وليس 20، اثنين فقط".

وعن سعي ريال مدريد للتعاقد مع دي خيا منذ وقت طويل، قال "أراه هنا، لا أعرف ما هي نوايا مدريد، ولكن إذا كنت مكانهم فسأفكر في لاعب آخر".

واختتم حديثه عن مرور ريال مدريد عبر فريق سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا وحظوظ فريقه في المسابقة، وقال "لسنا مرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولست مندهشًا من تفوق الريال على باريس".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جوزيه مورينيو
#مانشستر يونايتد
#ريال مدريد
#ديفيد دي خيا

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