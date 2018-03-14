بن يدر يفصح عن مفتاح الفوز على مانشستر يونايتد

عبر وسام بن يدر، لاعب إشبيلية الإسباني، عن سعادته بالتسجيل في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من التشامبيونزليغ على ملعب "أولد ترافورد".

وسجل بن يدر، ثنائية لفريقه أمس في شباك مانشستر يونايتد، ليقوده إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة بمسماها الجديد.

وقال اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كانت مباراة مهمة جدا، وقد قدمت أقصى ما لدي للتسجيل، لأننا كنا في حاجة لذلك، وسعيد للغاية لأنها المرة الأولى التي يبلغ فيها الفريق ربع النهائي".

وتابع "مفتاح فوزنا بالأمس هو أننا نلعب بجماعية، لقد تغلبنا على منافس كبير جدا، وكنا نعلم أن المباراة ستكون تكتيكية للغاية".

وختم "أظهرنا أننا فريق رائع وعظيم، بعدما سجلنا الهدف الأول في مباراة الأمس".