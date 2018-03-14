بيل يبدأ خطوات الرحيل عن ريال مدريد

بدأ الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني في البحث عن فريق في الفترة المقبلة، بعدما فتح مسؤولو النادي الملكي الباب أمام رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن بيل يفضل العودة للدوري الإنجليزي، لكنه لا يستبعد أيضا خيار باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تحدث وكيل أعمال اللاعب مع إدارة النادي الباريسي الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على 130 مليون يورو مقابل بيع النفاثة الويلزي.

وأشارت أيضا إلى أن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام يهتمون بالتعاقد مع بيل لكن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، قد يغري نجم ريال مدريد براتب أعلى لمنع عودته إلى الدوري الإنجليزي.

ولفتت إلى أن غاريث تأكد أنه بات خارج حسابات ريال مدريد، بدليل استبعاده من التشكيلة الأساسية لمباراتي باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري الأبطال.