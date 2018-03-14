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توتنهام يحدد موعد غياب لاعبه كين

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 18:22

توتنهام يحدد موعد غياب لاعبه كين
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعلن توتنهام، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه هاري كين، يعاني من مشكلة في أربطة القدم، إثر الإصابة التي تعرّض لها أمام بورنموث (4-1)، مساء السبت الماضي، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح النادي اللندني أن لاعبه، سيعود إلى التمارين الشهر المقبل، بعدما كان متوقعا أن يتعافى من الإصابة، في أيار/مايو.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، قد غاب لفترتين بسبب الإصابة، في الموسم الماضي، بسبب مشكلة في الكاحل ذاته، ما تسبّب في قلق المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو.

وغاب كين لـ6 أسابيع، بداية الموسم الماضي، قبل أن يتعرّض للإصابة ذاتها، في آذار/مارس، ما أبعده عن فريقه لأربع مباريات في الدوري.

وتعد هذه الأنباء سارة بالنسبة لتوتنهام، الذي يقاتل لاحتلال مركز مؤّهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هاري كين
#توتنهام هوتسبير

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